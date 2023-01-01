Buluşacaklar mı? Herkes merakla bekliyor...

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Icardi'ye, Ronaldo transferiyle büyük sükse yapan Al Nasr'ın talip olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın önemli oyuncularından Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre, en son Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük sansasyon oluşturan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Arjantinli golcü Mauro Icardi için de nabız yokluyor.

Haberde; Cristiano Ronaldo, Aboubakar, Talisca, Luiz Gustavo ve Ospina gibi isimleri kadrosunda bulunduran Suudi ekibinin Icardi transferde de oldukça ciddi olduğu ve Arjantinli yıldızın da astronomik bir teklifle kapısının çalınması durumunda Galatasaray'dan ayrılabileceği yazıldı.

İstanbul'da mutlu olduğu ifade edilen Icardi için Galatasaraylı idarecilerin PSG ile bonservis pazarlığına oturacağı kaydediliyordu. Şu sıralar sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki golcü ile Arjantin'den Newell's Old Boys'un da yakından ilgilendiği ileri sürülüyor.

Galatasaray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında 6 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik katkı ile dikkat çekti.