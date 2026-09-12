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Gündem Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında
Gündem

Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, gazetenin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda, 12 Eylül 1993’te “Beklenen Vakit” ile başlayan yayıncılık yolculuğunu anlattı. Alan, “Akit için gazetecilik bir meslekten ibaret değildir. Akit için gazetecilik, hakikatin nöbetini tutmaktır” ifadelerini kullandı.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit’in 33. kuruluş yıl dönümünde “Hakikatin sesi 33 yaşında” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alan, 12 Eylül 1993’te “Beklenen Vakit” adıyla başlayan ve bugün Yeni Akit olarak devam eden 33 yıllık yayıncılık serüvenini değerlendirirken, geçen yıllar içerisinde gazetenin isminin, manşetlerinin ve gazeteciliğin kullandığı teknolojilerin değiştiğini ancak yayın çizgisinin değişmediğini belirtti.

“Erdoğan cezaevindeyken de yanında duruyorduk”

Akit’in güçlüden yana olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Alan, “Biz Erdoğan cezaevindeyken yanında duruyorduk. Bugün de mazlumların umudu olduğu için yanında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

28 Şubat dönemindeki başörtüsü ve imam hatip yasaklarını hatırlatan Alan, Akit’in baskı ve tehditlere rağmen yayın çizgisinden geri adım atmadığını kaydetti. Gazete merkezinin kurşunlanması, panzerlerin kapıya dayanması, çalışanların ve dağıtıcıların hedef alınması gibi geçmişte yaşanan olaylara da dikkat çekti.

Akit’in merhum isimlerini unutmadı

Alan yazısında Akit’in kuruluşundan bugüne emeği geçen isimleri de andı. Merhum Mustafa Karahasanoğlu, Hasan Karakaya, Yalçın Turgut Balaban ve Kadir Demirel başta olmak üzere hayatını kaybeden Akit mensuplarını rahmet ve minnetle yâd etti.

Bugün gazete, internet siteleri ve televizyonuyla büyük bir medya ailesine dönüştüklerini ifade eden Murat Alan, Genel Yayın Yönetmenliği görevini bir makamdan çok “emanet” olarak gördüğünü belirtti.

Alan, 33 yıllık yürüyüşü şu sözlerle özetledi:

“33 yıl daha değil, hakikat var olduğu müddetçe bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü Akit için gazetecilik bir meslekten ibaret değildir. Akit için gazetecilik, hakikatin nöbetini tutmaktır.”

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