Bulmuşlar böyle ballı pazarı geri adım atmıyorlar

Ülkelerin silahlanma yarışı dönem dönem azalmalar gösterse de genel olarak yüksek seviyede devam etmeyi sürdürüyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) tarafından hazırlanan rapora göre, 2011-2015 ve 2016-2020 yılları arasındaki dönemlerde silah satışlarında yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydedildi. Fakat son beş yıldaki silah satış oranının, 2005-2010 yılları arasındaki döneme göre yüzde 12 daha fazla olduğu ve yine son beş yıldaki silah satış hacminin, Soğuk Savaş sonrası dönem ile aynı seviyede olduğu vurgulandı.

Küresel silah satışında önemli payı bulunan ABD, Almanya ve Fransa ise silah ihracatını artıran ülkeler olarak listede başı çekiyor. Küresel silah satışını yüzde 37 gibi bir oranla domine eden ABD, bir önceki beş yıllık döneme göre silah satışlarını yüzde 5 oranında artırdı. ABD'nin en ciddi rakibi olan Rusya ise yüzde 20'lik bir pazar payına sahip. Rusya'yı, yüzde 8,2'lik oranla Avrupa'nın en büyük silah ihracatçısı konumundaki Fransa takip ediyor.

Başlıca müşterileri Mısır, Güney Kore ve Cezayir olan ve silah ihracatının büyük kısmını savaş gemileri, denizaltıların oluşturduğu Almanya'nın son beş yıldaki silah satış oranı, bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Almanya'nın küresel silah satışındaki oranı ise yüzde 5,5.

Rusya ve Çin'in önceki dönemlere oranla silah ihracatında düşüş yaşadığı belirtilen raporda, Rusya'nın düşüş yaşamasındaki en önemli sebebin Hindistan'ın alımının azalması olduğu vurgulandı.

Ortadoğu ülkeleri en büyük ithalatçı

SIPRI raporuna göre Ortadoğu ülkeleri en büyük silah ithalatçısı konumunda. Dünyanın en büyük silah ithalatçısı Suudi Arabistan, bir önceki döneme göre silah alımını yüzde 61 oranında artırarak listede birinciliği sürdürdü. Uzun süre Körfez ülkeleri tarafından ambargoya maruz kalan Katar ise bir önceki döneme oranla silah ithalatını yüzde 361 oranında artırarak bir rekora imza attı. Son dönemde özellikle deniz kuvvetlerine yeni fırkateyn ve denizaltılar alan Mısır ise bir önceki döneme oranla silah ithalatını yüzde 136 seviyesinde artırdı.