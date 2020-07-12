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Sağlık

Bulimia nervoza nedir? Bulimia hastaları nasıl beslenir?

Bulimia nervoza nedir? Bulimia hastaları nasıl beslenir? Bulimia nervoza hastaları ve anoreksiya hastaları karıştırılıyor. Fakat ikisinin arasındaki fark bilinmediği için sıklıkla karıştırılıyor. Bu iki hastalığı birbirindn ayıran en önemli fark ise kilodur. Peki ama bulimia hastalığı nedir ve nasıl fark edilir? Belirtileri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:20:00 -
Bulimia nervoza nedir? Bulimia hastaları nasıl beslenir?

Bulimia; kişilerin belirli zaman aralığında, normal insanlardan daha fazla yemek yeme atağının oluşması ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bulimia hastaları sıklıkla kilo verme çabasına girselerde, bu ataklar sık sık devam eder. Bununla birlikte tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar yapmaktadırlar.

Kişi bu davranışları 3 ay içinde en az haftada bir kez mutlaka uygular. Kısacası kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme atağının ardından pişmanlığa düşerek kilo verme çabası, kişinin bulimia nervoza olduğunun en belirgin özelliklerinden biridir.

Anoreksiadan farklı olarak bulimia nervoza hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olarak belirlenmiştir. Anoreksiya hastaları kilo almamak için uzun süre yemek yememe ve diyet gibi uygulamalar yaparak normal kilodan fazlasıyla az bir kiloya düşmektedir. Fakat bulimia hastaları çok ve gereksiz yemek yiyerek, koli vermek isteseler de ideal kilolarından fazla ya da sınırdadırlar.

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