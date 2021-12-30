Tam kıvamında ve tane tane dökülen bulgur pilavı tarifi...

Bulgur Pilavı tarifi

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Bulgur Pilavı nasıl yapılır?

Bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun. Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun. Bulguru ekleyerek 1-2 dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın. Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin. Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin. Bulgur Pilavımız servise hazır, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Bulgur pilavı diyette yenir mi?

Buğdayda bulunan sağlıklı maddeler, bulgurda da barınıyor. Bolca lif bulunduğu için uzun süre tok tutma etkisi de olan bulgur, diyet beslenmeleri için tercih edilebilir.

1 porsiyon bulgur pilavı kaç kalori?

Kilo almamak için bulgur pilavı yaparken daha az yağ ve tuz kullanılmalıdır. 1 porsiyon bulgur pilavı ortalama 9 kaşıktır.

Etli bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Soğanları ve havuçları küp küp doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını pilav tencerenizde ısıtın ve soğanları kavurun. Etleri de ilave edip kavurmaya devam edin. İyice yıkanmış pilavlık bulguru ekleyin. Karabiber, tuz ve kimyonu ekleyin.

Bulgurlu Semizotu Tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 demet semizotu

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

Kırmızı pul biber

Sunum için

Sarımsaklı light yoğurt

Kırmızı pul biber

Bulgurlu Semizotu nasıl yapılır?

İlk olarak bulguru bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve kökleri temizlenmiş semizotlarını da ilave edin. Üzerine sıcak su ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Bulguru ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve kırmızı pul biber ekleyip kapağı kapalı olarak 5-10 dakika dinlendirin. Yemeği servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Bulgurlu semizotunu; fajita ya da barbunya pilaki ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.