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Dünya Bulgarlardan dikkat çeken Türkiye talebi! Dolar kurundaki dalgalanma sonrası...
Dünya

Bulgarlardan dikkat çeken Türkiye talebi! Dolar kurundaki dalgalanma sonrası...

Dolar kurundaki artış sonrası Edirne ve bölge şehirlere akın eden Bulgar turistler bu kez Türkiye sınırına yeni bir sınır kapısı açılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 12:15:00 -
Bulgarlardan dikkat çeken Türkiye talebi! Dolar kurundaki dalgalanma sonrası...

Bulgaristan halkı, Bolyarovo ilçesindeki Bulgar-Türk sınırında yeni bir sınır kapısının açılması için istekte bulundu.

Kırklareli’nin Körfez ilçesine bağlı Malkoçlar Köyü karşısında bulunan Bulgaristan’ın Bolyarovo ilçesinde halk, Bulgar- Türk sınırında yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme getirdi.

Bolyarovo Belediye Başkanı Hristo Hristov, her seçim öncesi bu taleplerini bölge milletvekillerine ilettiklerini belirterek, gümrük kapısının bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Hristov ayrıca, ilçenin azalan nüfusuna da dikkat çekti.

Bolyarovo Belediye Yönetimi’nden yapılan açıklamada, Bolyarovo ile körfez ilçeleri arasında turistik amaçlı sınır kapısı açılması durumunda Lesovo-Hamzabeyli ve Malko Tarnovo-Dereköy sınır kapılarındaki yükün de azalacağı ifade edildi.

Bolyarovo’da halk, açılmasını istedikleri sınır kapısının 1947 yılına kadar faaliyette olduğunu da hatırlattı.

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