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Bulgaristan'dan acı haber! 4 Türk öldü

Bulgaristan’da meydana gelen trafik kazasında Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:16
Bulgaristan'dan acı haber! 4 Türk öldü

Bulgaristan'da Filibe şehri yakınlarında Trakya Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında, Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Filibe polisi, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini açıklamazken Almanya plakalı Volkswagen marka araçta bulunan 3 kadının ve 2 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı araçta bulunan 3 kişinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Polis kaynakları, gurbetçi ailenin kullandığı aracın Bulgar plakalı bir kamyonete arkadan çarptığını belirtti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 18:16
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Bulgaristan

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