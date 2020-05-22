  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Aktüel

Bulgaristan’da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:58:04 -
Bulgaristan’da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler gevşetiliyor.

Buna göre, spor salonlarında toplu yarış amacı gütmeyen aktivitelere izin verilecek ve spor etkinlikleri, seyircisiz yapılacak.

26 Mayıs'tan itibaren açık ve kapalı alanlarda çocukların spor faaliyetlerine izin verilecek.

Bugünden itibaren Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinden vatandaşların Bulgaristan’a giriş yasağı kaldırılacak.

Kişilerin ülkeye giriş yapabilmesi için virüs belirtilerinin ve karantinada bulunmadığı, ülkedeki durumdan haberdar olduğu ve seyahat riskini üstlendiğine yönelik bir beyanname imzalayacak.

Ayrıca bugünden itibaren kreş ve çocuk yuvaları tekrar açıldı.

- Son 24 saatte kaydedilen 41 yeni vaka

Vaka sayılarının göreceli olarak az olduğu ülkede, son 4 gündür virüsten iyileşenlerin sayısı, vaka sayısından fazla oldu.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Bulgaristan’da son 24 saatte kaydedilen 41 yeni vakayla Kovid-19 toplam vakası 2 bin 372’ye ulaştı.

Ülkede, 258 kişi hastanede tedavi gördü, 42 kişi iyileşti ve bir günde virüsten 5 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı da 125’e ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoka uğratan buluş! İnsan hücresinden bakın hangi hayvanı ürettiler
Yaşam

Dünyayı şoka uğratan buluş! İnsan hücresinden bakın hangi hayvanı ürettiler

ABD’de dünyayı şoka uğratacak bir araştırma gerçekleştirildi. New Yorklu bilim insanları yüzde 4 oranında insan hücresinden oluşan bir fare ..
'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı
Gündem

'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı

Konuk olduğu canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na 'Senin karşında Başbakan var' hatırlatma..
BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır!
Teknoloji

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır!

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusu..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı