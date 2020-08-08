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Aktüel

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Eylemlerin 30. gününde binlerce protestocu, hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:27:46 -
Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

SOFYA (AA) - Hükümet karşıtı protestoların 30. gününe girdiği Bulgaristan’da, başkent Sofya’da ve diğer bazı şehirlerde binlerce insan sokaklara dökülerek Başbakan Boyko Borisov hükümetinin ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifasını istedi.

Sofya’da sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler Bakanlar Kurulu binası önünde toplanarak, "İstifa", "Mafya", "Adalet ve Demokrasi" sloganları attı.

Daha sonra yürüyüş yapan protestocular, 3 kavşakta dün gece güvenlik güçlerinin zorla kaldırdığı çadırları yeniden kurdu. Kavşaklar trafiğe kapatılırken, sadece ambulansların geçebileceği dar şeritler bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının yürüyüş güzergahında bulunan kamu binaları önünde yoğun güvenlik önlemleri almasına rağmen göstericiler, Bakanlar Kurulu binasına yumurta, domates ve domuz kulakları attı.

Hiçbir siyasi parti sembolü taşımayan protestocular, hükümetin istifasına ve parlamentonun feshedilmesine kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Radev’den göstericilere destek

Bu arada hükümete muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya hesabından protestoculara destek vererek, "Siyasi sorumluluk almaktan kaçınan yürütme organları güvenlik güçlerini, protesto eden binlerce Bulgar'a karşı kullanıyor." dedi.

Daha önce görülmemiş bir siyasi gerginlik ortamında iktidardakilerin toplumsal barışı ve huzuru feda etmeye hazır olduklarını belirten Radev, "Ülke genelinde bir aydır süren protestolar, dünya medyasının da gördüğü gibi ülkedeki mafyalaşmış sisteme son vermek istiyor." ifadesini kullandı.


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