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Bulgaristan'da grip salgını; 137 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 17:58
Bulgaristan'da grip salgını; 137 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan'da öğrenciler arasında artan grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Grip salgını komşu Bulgaristan'da eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Burgaz bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle 6 okulda da tatil ilan edildi. Öte yandan salgının etkisini artırması durumunda diğer bölgelerde de okullarda eğitime ara verilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:58
  1. Bulgaristan
  2. Grip salgını
  3. Eğitime ara verildi

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