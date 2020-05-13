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Aktüel

Bulgaristan’da camiler toplu namaza açıldı

Bulgaristan Yüksek İslam Şurası, 15 Mayıs tarihi itibarıyla ülke genelindeki camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:07:30 -
Bulgaristan’da camiler toplu namaza açıldı

Bulgaristan Yüksek İslam Şurası, 15 Mayıs tarihi itibarıyla ülke genelindeki camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini açıkladı.


Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla 2 ay önce Bulgaristan’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bugün sona ererken, ülke genelindeki camilerde cemaatle namaz kılınmasının 15 Mayıstan itibaren başlayacağı bildirildi.


Bulgaristan Başmüftülüğü’ne bağlı Yüksel İslam Şurası (YİŞ), bugün yaptığı toplantının ardından 15 Mayıs tarihinden itibaren ülke genelindeki camilerde cemaatle toplu namazlara izin verildiğini açıkladı.


Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması ve maske takılması gerektiğini duyuran YİŞ, namaz saatleri öncesinde ve sonrasında dezenfekte işlemlerinin yapılmasını ve Cuma hutbelerinin kısa tutulmasını istedi.


Öte yandan, YIŞ’in kararında Bayram namazlarının açık havada kılınmasını tavsiye edildi.


Korona virüs vaka sayısının 2 bin 69 olduğu ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan’da, salgın nedeniyle AVM’ler dışında kapalı yer bulunmuyor.

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