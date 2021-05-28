Bulgaristan'da ABD askerlerinden fabrikaya silahlı baskın! Büyük tepki çekti

Bulgaristan'da Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." dedi.

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor.