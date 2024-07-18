  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bulgaristan'a geçmeye çalışan 6 göçmen sınırda yakalandı
Yerel

Bulgaristan'a geçmeye çalışan 6 göçmen sınırda yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 13:11:00 -
Bulgaristan'a geçmeye çalışan 6 göçmen sınırda yakalandı

Edirne’den yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler gece olmasını beklerken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolleri sahasında bulunan Lalapaşa ilçesi, Hamzabeyli köyü Taşocağı mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 muhtelif uyruklu düzensiz göçmenin ormanlık alanda beklediklerini gördü. Kimlik kontrolleri yapılan şahısların yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Faşist zihniyetlilere gelsin! Finale çıkan İspanya'da göçmen detayı
Faşist zihniyetlilere gelsin! Finale çıkan İspanya'da göçmen detayı

Dünya

Faşist zihniyetlilere gelsin! Finale çıkan İspanya'da göçmen detayı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polisin kaçak göçmen kovalamacası
Polisin kaçak göçmen kovalamacası

Yerel

Polisin kaçak göçmen kovalamacası

Tırdan göçmen çıktı
Tırdan göçmen çıktı

Yerel

Tırdan göçmen çıktı

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Gündem

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23