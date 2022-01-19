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Dünya Bulgaristan ve ABD'den ortak adım
Dünya

Bulgaristan ve ABD'den ortak adım

Bulgaristan ile ABD arasında 6 ay sürecek olan ortak askeri tatbikat başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:06:00 -
Bulgaristan ve ABD'den ortak adım

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin, NATO müttefiki ABD'nin silahlı kuvvetleriyle 6 ay sürecek ortak askeri tatbikat ve eğitim çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki ABD ile ortak işletilen Novo Selo Kara Kuvvetleri Askeri Üssü'nde yapılacak tatbikatlara, Amerikan M2A3 tipi askeri zırhlı araçların yanı sıra M1A2 Abrams tankları, helikopterler ve diğer askeri araçların katılacağı kaydedildi.

Tatbikatlar kapsamında helikopter uçuşları da gerçekleşecek.

ABD ile ortak tatbikatların 2021 yılında planlanmış, yurt içi ve uluslararası çalışmaların programında belirlenmiş olduğu anımsatılan açıklamada, Novo Selo bölgesinde bir hafta süreyle askeri araç transferi yapılacağı kaydedildi.

Tatbikat 30 Haziran’a kadar sürecek.

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