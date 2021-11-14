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Dünya Bulgaristan seçimi 2021 kim kazandı hangi parti kazandı? Bulgaristan cumhurbaşkanı kim oldu?
Dünya

Bulgaristan seçimi 2021 kim kazandı hangi parti kazandı? Bulgaristan cumhurbaşkanı kim oldu?

Bulgaristan seçim sonuçları 2021, 2021 Bulgaristan seçim sonuçları: Bulgaristan seçimi 2021! Bulgaristan 2021 içinde 3. kez sandık başına gidiyor. Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılıyor. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip kişiler Bulgaristan seçimleri için oyunu kullandı. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Peki Bulgaristan’da kim kazandı? Bulgaristan’da hangi parti kazandı? Bulgaristan seçimi kim kazandı hangi parti kazandı? Bulgaristan cumhurbaşkanı kim oldu? gibi soruların cevabı 2021 Bulgaristan seçimi için oy kullanlarca merak edilmeye başlandı. İşte Bulgaristan seçimi 14 Kasım 2021 son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 09:44:00 - 2021-11-14 10:13:46
Bulgaristan seçimi 2021 kim kazandı hangi parti kazandı? Bulgaristan cumhurbaşkanı kim oldu?

Bulgaristan seçim sonuçları 2021, Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Bulgaristan seçimi 2021 haberleri

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek. Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi. 

mustafa karadayı

Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday.

Bulgaristan seçimi Türkiye'de oy nerede kullanılacak?

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin, yurt içinde 11 bin 643, yurt dışında 68 ülkede de 751 merkezde oy kullanabileceğini açıkladı. Çok sayıda çifte vatandaş Bulgaristan göçmeninin bulunduğu Türkiye'de 58 merkezde oy kullanıldı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanı sıra Bulgar diasporasının en kalabalık olduğu İngiltere'de 86 merkezin açılacağını duyurdu. Parlamentonun kararıyla seçimde yurt içinde ve yurt dışında toplam 11 bin 936 oy kullanma makinesi, seçmen sayısının az olduğu bölgelerde ise kağıt pusula kullanılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırdığı ülkede, Kovid-19 hastası veya başka sağlık sorunları olan seçmenler de seyyar sandıklara oy pusulalarını atabilecek.

Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı nereli? Mustafa Karadayı hayatı
Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı nereli? Mustafa Karadayı hayatı

Biyografi

Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı nereli? Mustafa Karadayı hayatı

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