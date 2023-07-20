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Dünya Bulgaristan, Rus savaş uçaklarını, 2025'e kadar...
Dünya

Bulgaristan, Rus savaş uçaklarını, 2025'e kadar...

Yeniakit Publisher
2023-07-20 14:40:00 -
Bulgaristan, Rus savaş uçaklarını, 2025'e kadar...

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, ABD’den beklediği yeni F-16 savaş uçakları gelene kadar elindeki eski Rus yapımı MiG-29’lardan oluşan hava filosunu kullanacak.


Bulgaristan Hava Kuvvetleri, ABD’den beklediği yeni F-16 savaş uçakları gelene kadar elindeki eski Rus yapımı MiG-29’lardan oluşan hava filosunu kullanacak.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Bulgaristan’ın ABD’den satın aldığı 16 adet F-16 tipi savaş uçağının ilkinin 2025'te ülkeye teslim edilmesi beklendiğini anımsattı. Tagarev, o zamana kadar Bulgaristan hava sahasının korunmasında teknolojik ömrünün sonunda olan eski MiG-29 filosunun kullanılacağını bildirdi.

Bakan Tagarev, mevcut MiG’lerin teknik durumunun sorun yaratmasına rağmen, geçici olarak başka uçakların alınmayacağını duyurdu.

- Uçakların bakımı Polonya'da yapılacak

Bu arada MiG-29’ların onarımının Polonya’da yapılacağı açıklandı. Savunma Bakanlığı, 6 motorun bakımının Polonyalı Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. şirketine yaptırılacağını bildirdi. Polonyalı şirketin onarım için talep ettiği ücret, KDV ve gümrük masrafları hariç yaklaşık 10 milyon avro oldu.
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Bulgaristan Hava Kuvvetleri, eski oldukları için MiG-29 uçakların bakımı ile ilgili sorunlar yaşıyor. Rusya ve Ukrayna’da yapılabilen MiG’lerin teknik bakımı, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Polonya’da yapılıyor. Bulgaristan, hava sahasının korunması için sıklıkla diğer müttefik NATO ülkelerden geçici destek alıyor.

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