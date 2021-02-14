  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bulgaristan Müslümanları Gara’da 13 sivilin şehit edilmesini şiddetle kınadı
Gündem

Bulgaristan Müslümanları Gara’da 13 sivilin şehit edilmesini şiddetle kınadı

Bulgaristan Müslümanları Gara bölgesinde hain PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesini şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:20:00 -
Bulgaristan Müslümanları Gara’da 13 sivilin şehit edilmesini şiddetle kınadı

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, Kuzey Irak‘ın Gara bölgesindeki 13 sivilin teröristlerce şehit edilmesini kınayarak, Türk halkının acısını en içten şekilde paylaştıklarını bildirdi.

Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, "PKK terör örgütünün kaçırdığı 13 sivil Türk vatandaşını Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde acımasızca katletmesini şiddetle kınıyoruz. PKK bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin onlarca yıldır terörizmin her türüyle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Yüce Allah'a PKK ve tüm terör örgütlerinin kökünün kuruması için dua ediyoruz. Türk halkının acısını en içten şekilde paylaşıyoruz." değerlendirmesine yer verildi. ​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek veren Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okullarındaki Fransız akademisyenler hakk..
Morgan Stanley'den Türkiye raporu! Dikkat çeken dolar yorumu
Ekonomi

Morgan Stanley'den Türkiye raporu! Dikkat çeken dolar yorumu

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TL'nin beklenenden fazla değer kazanabileceğini ve doların 6.80'e gerileyebileceğini duyurdu...
Müceddere pilavı tarifi | Müceddere pilavı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Müceddere pilavı tarifi | Müceddere pilavı nasıl yapılır?

Müceddere pilavının kökeni Arap ve İran mutfaklarına dayanmaktadır. Müceddere pilavı tarifinin doyurucu olmasının yanı sıra lezzetine de doy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay