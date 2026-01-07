Bulgaristan dijital göçebelerin üssü: Schengen ve düşük maliyet avantajı

2026’da taşınmayı düşünüyorsanız, uzaktan çalışabileceğiniz bir Avrupa ülkesi daha artık seçenekler arasında.

Bulgaristan dijital göçebe vizesini hayata geçirdi ve başvurular açık.

Ülke, yaşam maliyetinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla belirgin biçimde düşük olması, uzaktan çalışmaya yönelik hizmetlerin giderek arttığı genç şehirleri ve hafta sonu kaçamakları; sert dağ silsilelerinden hareketli sahil tatil beldelerine kadar uzanan seçenekleriyle dizüstü bilgisayar başında çalışanları karşılamaya çok uygun.

Ülke ayrıca para birimini kısa süre önce euroya çevirdi ve 2025’te Schengen Bölgesi’ne katıldı; bu da Avrupa’yı dolaşmak için harika bir üs haline getirdi.

BULGARİSTAN’IN DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuranların, uzaktan çalışıp gelirlerini Bulgaristan dışından elde eden ve AB/AEA vatandaşı olmayan kişiler olması gerekiyor.

Bunun içinde üç uygunluk kriteri bulunuyor: AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı şirketlerin uzaktan çalışanları; yurt dışında kayıtlı bir işletmenin sahibi olanlar veya bir işletmede yüzde 25’ten fazla paya sahip olanlar; ve başvurudan önce en az bir yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet vermiş serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller.

Başvuranların ayrıca, Bulgaristan’daki aylık asgari ücretin en az 50 katı yıllık gelire sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor; bu tutar şu anda €620, dolayısıyla yıllık asgari tutar €31.000.

BULGARİSTAN’IN DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİNE NASIL BAŞVURULUR

Dijital göçebe vizesine başvuru süreci iki aşamalı.

Öncelikle, ilgilenenlerin kendi ülkelerindeki Bulgaristan büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize almaları gerekiyor; bu süreç dört ila sekiz hafta sürebiliyor.

Bu vize, yabancılara Bulgaristan’a giriş ve ikamet başvurusu hakkı tanıyor.

Bulgaristan’a girdikten sonra, varıştan itibaren 14 gün içinde Dijital Göçebe Vizesi programı kapsamında oturma iznine başvurmaları gerekiyor.

Gerekli belgeler arasında Bulgaristan’da konaklamaya dair kanıt (ör. kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya mülk sahipliği), ikamet ettiğiniz ülkeden alınmış temiz adli sicil belgesi ve yabancı belgelerin Bulgarcaya çevirileri bulunuyor; gerekli hallerde apostil talep ediliyor.

Ayrıca resmi asgari gelir eşiğini karşıladığınızı göstermeniz gerekiyor.