Bulgaristan çalmaya kalktı ama AB tescilledi: Pastırmanın anavatanı kayseri!

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde ERÜ Turizm Fakültesi'nde 'Kayseri Pastırmasının Avrupa Yolculuğu' konulu program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Kenan Güllü; "Her sene kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri bu sene bir farklılık arz ediyor. Bu etkinliklerin 50. yılını kutluyoruz. İkinci bir güzellik de Kayseri adına 50. yıla denk gelmiş bir başarıyı konuşuyoruz. Yerel bir gastronomi ürünü olarak pastırmanın Avrupa yolculuğundan bahsedeceğiz. Gastronomi ve mutfak sanatları; gastronomi ürünü nitelerken sanat kısmı da var. Ona da önem vermek gerekir. Haliyle bunun tanıtılması açısından sanatlar kısmı da beraberinde küçümsenmeyecek önemli bir payını ifade ediyor" dedi.

ERCİYES'İ 3 MİLYON 300 BİN KİŞİ GEZDİ

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'nin binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve tarihi özelliğinin dışında turizm açısından gezilebilecek birçok nokta bulunduğunu aktararak; "Turizmde bulunduğumuz şehri tanımak çok önemli, ülkemizi tanımak önemli, değerlerimizi tanımak önemli, mutfağımızı tanımak önemli. Kayseri; binlerce yıllık tarihinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hem kültürel hem doğal güzellikleriyle ön plana çıkan birçok değeriyle ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden bir tanesi. Erciyes Kayak Merkezi biliyorsunuz bu yıl rekor kırdık. Verilere baktığımız zaman bu yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden birine sahibiz. Bunun dışında Kültepe, Soğanlı, Örenşehir Ören Yeri gibi birçok noktamız var. Baktığınız zaman birçok farklılıklar ortaya çıkıyor. Kültepe'ye gittiğimiz zaman çıkan tabletlerde Anadolu'da yazının ilk defa burada kullanıldığını görüyoruz, bu yazıyla 4 bin yıl öncesinin önemini net bilgilerle ortaya koyuyoruz. O kadar çok önemli bir merkezdeyiz. Bunlar tarihi özelliklerinin olması dışında aynı zamanda turizm açısından gezilebilecek noktalar içerisinde. Bu hafta çerçevesinde farklı noktaların ön plana çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tabi ki bunu hafta kapsamında yapmıyoruz, bizim için yıl 12 ay bütün yıl bu tanıtımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN İTİRAZ ETTİ!

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Avrupa Birliği'ne ilk olarak 2023 yılında başvuruda bulunduklarını aktararak, tescil sürecine kadar olan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Bulgaristan Tarım Bakanlığı'nın itirazı nedeniyle tescilin geciktiğini belirten Başkal; "Kayseri Pastırması için verilen coğrafi işaret mücadelesi, sadece hukuki bir tescil süreci değil; tarih karşısında bir vefa borcunun yerine getirilmesiydi. Kayseri Ticaret Odası olarak bu sorumluluğu yıllar önce üstlendik. Odamız tarafından 13 Eylül 2000 tarihli yaptığımız başvurusu sonucunda Kayseri Pastırması, 25 Haziran 2002 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işareti olarak tescil edildi. Böylece Kayseri pastırması, Türkiye’de coğrafi işaretle tescil edilen ilk pastırma oldu. Bu adım, aslında çok daha büyük bir yürüyüşün başlangıcıydı: Kayseri’nin bu eşsiz değerini yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da koruma altına alma yürüyüşü. Ancak iş dünyamızın sahadaki gerçekliği de açıktır: Bir lezzetin sadece yerelde kalması, onun gerçek potansiyelini yansıtmaz. Mesele sadece üretim değildir; mesele doğru bağlantılar kurmak, birlikte üretmek ve birlikte büyümektir. Bu vizyonla, Kayseri pastırmasını dünya sahnesine, özellikle de Avrupa sofralarına taşımak için güçlü bir irade ortaya koyduk. Bu yürüyüşün Avrupa ayağı ise 5 Nisan 2023’te başladı" dedi.

ŞEHİRLERLE DEĞİL ÜLKELERLE MÜCADELE ETTİK

Başkal şöyle devam etti: "Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği nezdinde tescili için başvurumuzu yaptık. Başvuru dosyası uygun bulundu ve ürün, 9 Şubat 2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi. O gün, Kayseri için büyük bir umut günüydü. Çünkü artık mesele yalnızca bir başvuru değil, Kayseri adının Avrupa hukukunda da korunması meselesiydi. Fakat böylesine kıymetli bir ismin Avrupa’da tescil edilmesi kolay olmadı. İlan sürecinde Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından itiraz geldi. İşte tam bu noktada, mesele bir başvurudan daha fazlasına dönüştü. Artık savunulan şey sadece bir ürün adı değil; Kayseri’nin emeği, itibarı ve tarihiydi. Biz bu tescili sadece bir başvuruyla almadık, adeta bir Avrupa ülkesiyle mücadele ederek yarışarak aldık. Düşünün ki Avrupa Birliği’nden tescil alan 46 ürünümüz içerisinde, hakkında itiraz davası açılan ilk ve tek ürün Kayseri pastırması olmuştur. Perde arkasındaki emeğin ne kadar büyük olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık; biz şehirlerle değil, ülkelerle mücadele ettik. Bu davayı kazanarak tüm dünyaya duyurduk. Kimse bizim olan pastırmaya sahip çıkmaya çalışmasın. Kimse bu lezzetin anavatanına gölge düşüremez. Pastırmanın anavatanı Kayseri’dir."