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Gündem Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın hakkında yeni açıklama: Hakkıma girenlere hakkımı helal etmiyorum
Gündem

Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın hakkında yeni açıklama: Hakkıma girenlere hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın ile ilgili yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. İmamların günlük siyasi polemiğe konu olmaması gerektiğini söyleyen Turan, "Faize, LGBT'ye karşıyım demek kötü değil. Ama bunu günlük siyasetin konusunu yaparsanız bedel ödersiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:42:00 -
Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın hakkında yeni açıklama: Hakkıma girenlere hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın ile ilgili paylaşımına açıklık getirdi.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben imam hatip mezunu bir adamım. Benim o tweetimden 'İmamı camiye tıkın, İslam'ı durdurun, faize evet deyin dedi' tazı saçma sapan sonuçlar çıkaran hiçbir yorumcuya da hakkımı helal etmiyorum.

Ayasofya Camii hepimizin. Ayasofya'da namaz kılmaya giden insanın hiçbir önyargı duymadan gitmesi lazım. Ayasofya'da vaaz veren imamın hiçbir siyasi görüşüne bakmadan insanların dinlemesi lazım.

Siz faize karşıyım diyorsanız, bunu bir faiz hutbesinde anlatırsanız başımızın tacı olur. Ama Merkez Bankası kararından sonra atarsanız bu siyasetin konusu olur.

İmamlarımız, alimlerimiz bizim başımızın tacı. Alimler ucuz siyasetin, günlük polemiklerin konusu olmamalı.

İmam hocaya birkaç defa çok farklı insanların uyarı yaptığını; dinimize, davamıza, Ayasofya'ya, şahsına faydası olmadığını söylemesinin yaramamasından dolayı bu tweeti attım.

Faize, LGBT'ye karşıyım demek kötü değil. Ama bunu günlük siyasetin konusunu yaparsanız bedel ödersiniz.

Bana diyorlar ki siz faizciliğin lobiliğini yaptın. İnsaf. Bu bir hak. Hakkıma girenlere de hakkımı helal etmiyorum.

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Hoca dese ki bunları islam dostu sandık değillermiş müslümanlar dese halini düşün. Bir de bedel ödersiniz diyo. Siz ödemiyorsunuz ne güzel. 
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Seyfullah

Hadi be oradan hakkını helal etmiyormuş
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