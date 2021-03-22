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Gündem Bülent Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı
Gündem

Bülent Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:14:00 -
Bülent Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Turan, "Sayın Boynukalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

ALPARSLAN

Ayasofya için bedel ödedin diye faize helal mi desin?
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Dadaş25

Haddini bil bülent turan  
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