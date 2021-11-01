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Siyaset Bülent Turan: Önemli olan görüşmenin süresi değil, ne konuşulduğudur!
Siyaset

Bülent Turan: Önemli olan görüşmenin süresi değil, ne konuşulduğudur!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinin olumlu geçtiğini söylerken muhalefetin 'süre' eleştirisine ilişkin, "Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu, muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:53:00 -
Bülent Turan: Önemli olan görüşmenin süresi değil, ne konuşulduğudur!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yapılan eleştirilere cevap verdi. Turan, "Görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu, muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur" dedi.

Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında G20 zirvesinde yapılan görüşmeyle ilgili eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin diplomasiye, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere, diyaloğa önem veren bir ülke olduğunu kaydederek, “Bizler, elbette ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza saygı göstermesini beklemek hakkımız. Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, liderlerle görüşmesinde 84 milyonu temsil ediyor"

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye değinerek, “Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu, muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20’de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor” dedi.

"Görüşme gayet olumlu geçti"

Turan, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeye atıf yaparak, “Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder” dedi.

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