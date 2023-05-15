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Siyaset Bülent Turan çok fena tiye aldı: İstifaları bekleyelim
Siyaset

Bülent Turan çok fena tiye aldı: İstifaları bekleyelim

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:45:00 - 2023-05-15 02:50:58
Bülent Turan çok fena tiye aldı: İstifaları bekleyelim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşen Millet İttifakı'nı çok fena tiye aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP, son seçimde yüzde 23'tü. “Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim” ifadelerini kullandı.

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