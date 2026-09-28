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Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

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Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

GAZİANTEP'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

#1
Foto - Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

Kaza, saat 18.06'da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

#4
Foto - Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

CENAZELER HATAY'A GÖNDERİLDİ

#5
Foto - Gaziantep’teki facia yürekleri yaktı: Feci kazada can veren 7 kişinin kimliği belli oldu

Kazada hayatını kaybedenlerin; Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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