Bülent Soylu kimdir | nerelidir?

30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha AK Parti İzmir Menderes Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Bülent Soylu'nun kim olduğu araştırılıyor. Bülent Soylu, 2011 yılının Ekim ayında SGK Menderes SGM Kurucu Müdürü görevini üstlenerek Menderes’te üstlendiği hizmet anlayışını, Menderes’te her alanda sürdürebilmek adına görevinden istifa ederek AK Parti Menderes Belediye Başkan Adayı olmuştu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Bülent Soylu'nun Ak Parti Menderes ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Bülent Soylu hakkında merak edilen detaylar...

Bülent Soylu kimdir?

Menderes’in Oğlananası köyünde 15 Ağustos 1974 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Menderes’te tamamlayan Bülent Soylu, lise eğitimini İzmir Buca Parasız Yatılıda bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünü kazanmış, 1997 yılında da bu fakülteden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1997 yılında SSK İzmir İl Müdürlüğü’nde başlayan Soylu, sekiz sene süren hizmetinin ardından 2005 yılında SGK Denetmenliği görevine yükselmiş, dört yıllık denetmenlik görevinin sonunda 2009 yılında, SGK Aliağa SGM Kurucu Müdürlüğü’ne atanmıştır. Sekiz aylık bir süreçte Aliağa Kurucu Müdürlüğü’nü sürdüren Bülent Soylu, 2009’un Kasım ayında SGK Büyük İşverenler SGM Kurucu Müdürü görevine getirilmiştir.

İki yıllık başarılı bir çalışma sürecinin ardından 2011 yılının Ekim ayında doğduğu topraklara geri dönerek SGK Menderes SGM Kurucu Müdürü görevini üstlenen Bülent Soylu, Menderes’te üstlendiği hizmet anlayışını, Menderes’te her alanda sürdürebilmek adına görevinden istifa ederek AK Parti Menderes Belediye Başkan Adayı olmuştur. Menderes halkının göstermiş olduğu teveccühle 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı görevine gelen Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.