Bülent Ersoy'un avukatı MHP'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda partisinin İstanbul adaylarını tanıtırken Cumhur İttifakı gereğince İstanbul'da 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını ve MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

Bu ilçeler arasında bulunan Beşiktaş'ın başkan adayı olarak ise Serkan Toper gösterildi. Toper'in Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu bir çok ismin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Bu isimler arasında boşnan Caner Erkin-Asena çifti, Petek Dinçöz ve Burak Özçivit de bulunuyor.

Kaynak: Ciddigazete