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Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacağını duyurdu. 2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Programına ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Peki Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları ne zaman? Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuru şartları neler?

16 Temmuz 2019 Salı 10:52
Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacağını duyurdu. 2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Programına ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Peki Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları ne zaman? Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuru şartları neler?

Bülent Ecevit Üniversitesi özel yetenek sınav tarihi ve sınav yeri

Ön Kayıt:

19 Temmuz-18 Ağustos 2019 (Online)

Başvuru Listelerinin Açıklanması:

20 Ağustos 2019 (Saat 17.30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı:

22-27 Ağustos 2019

Sınav Sonuçlarının İlanı:

02 Eylül 2019 (Saat 17:30’dan sonra) )

2019-2020 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Spor Salonunda yapılacaktır.

Detaylı Başvuru Koşulları ve Kontenjanları hakkındaki bilgiye, Üniversitemizin https://w3.beun.edu.tr/ internet adresinden ilan edilen Özel Yetenek Sınav Kılavuzundan erişilebilir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:52
  1. Zonguldak
  2. Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuru şartları neler?

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