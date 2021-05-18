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Eğitim Bülent Ecevit Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Bülent Ecevit Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:46:00 -
Bülent Ecevit Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

2021 güncel Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. YKS 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Bülent Ecevit Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Bülent Ecevit Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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