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Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, küresel eşkıya ABD'nin Siyonist yalakası Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına tepki göstererek, "Adam kendi kesesinden harcıyor sanki. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:54
Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Adam kendi kesesinden harcıyor sanki. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor." dedi.

Arınç, Şanlıurfa'da, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Daha sonra Ceylanpınar Caddesindeki AK Parti Seçim Bürosuna geçen Arınç, burada vatandaşlara hitap etti.

Arınç, kendilerinden görünen, davalarına yıllarca hizmet eden bazı kişilerin AK Parti'yi yıkmak için CHP veya HDP'yle bir araya gelmesinin ahlaki ve doğru olmadığını söyledi.

Çözüm süreci döneminde terörün son bulması amacıyla kendilerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Arınç, ancak terör örgütü ve "emrindeki partinin" çözüm sürecini bozduğunu ifade etti.

"Örgütle mücadelemiz devam ediyor, edecek ve etmeli"

Çözüm sürecinin ardından hendekler kazıldığını anımsatan Arınç, şöyle devam etti:

"Şehirler, binalar yıkıldı, perişan oldu. Burada bizim bir kabahatimiz yok, devlete isyan etmiş, silah çekmiş, silah ve bombayı bir tarafta istiflemiş, o dönemde en modern silahları, bombaları getirmiş evlerin, sokakların içeresine yerleştirmişler. İnsanlarımız öldü, polisimiz, askerimiz şehit oldu. Bunları yapan örgütle mücadelemiz devam ediyor, edecek ve etmeli. Çünkü terör bitmedikçe, halkımıza silah çekenlere karşı onların can ve mal güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir."

Trump'a 'Golan Tepeleri' tepkisi

Arınç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına da tepki göstererek, "Şimdi İslam toprakları olan Golan Tepelerini ve Batı Şeria'yı İsrail'e verecekmiş. Adam sanki kendi kesesinden harcıyor. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor. Sesini yükselten insan kim? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Onun ayağını kaydırırlarsa, onun gücünü azaltırlarsa bilesiniz ki ümmetin sesi kısılır, sahipsiz kalırız. Mazlumların sahipsiz kalmaması lazım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:54
  1. Şanlıurfa
  2. Bülent Arınç
  3. Donald Trump
  4. Golan Tepeleri
  5. Viranşehir
  6. Ceylanpınar Caddesi
  7. AK Parti

YORUM YAZ

  • serhatserhat31 dk önce
    değişik birşey söylememişki.niye ikide bir arınç haberi yapıyorsunuz anlamadım
  • Yunus 16 Yunus 16 32 dk önce
    HABER YAPARAK BARINÇ I AKLAMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ? BU ZAT GIRTLAĞINA KADAR ( FGÜLEN Cİ) BATMIŞ. BIRAKIN BUNU SÖZCÜ CUMHURİYET HABER YAPSIN. BİZİ OKURLARINIZI VE AK PARTİ VE ÜLKÜCÜLERİ ÜZMEYİN
  • ALİ ALİ 45 dk önce
    BU GÜNLERDE ARINÇ GÜNDEME ÇOK GELIYOR .HAYIRDIR AKİT?

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