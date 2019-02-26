Bülent Arınç’tan merhum Erbakan’a “Bize katılın” teklifi!

Taha Emre Özdemir Ankara

TBMM eski Başkanı, AK Parti’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç’ın anılarını anlatan “Arınç-Küçük Erbakan” isimli kitapta, Arınç’ın Erbakan’a Saadet Partisi’nin AK Parti’ye katılmasını teklif ettiği ifade edildi. Kitapta, merhum Erbakan’ın da cevap olarak, “Saadet Partisi’ne Türkiye’nin her zaman ihtiyacı var. Saadet Partisi, Saadet Partisi olarak kalır. O’nun görevi farklı. Emr-i bil maruf nehy-i anil münkere (iyiliği tavsiye, kötülüğü menetme) devam etmeli. Siz ne yapacaksanız yapın” dediği anlatıldı.

İki üç dakika düşündü ve “Hayır, hayır” dedi

Bülent Arınç’ın hayat hikayesi ve siyasi mücadelesini anlatan gazeteci Ömer Şahin’in kaleme aldığı “Arınç-Küçük Erbakan” isimli kitapta, Erbakan’ı ölümünden 3 ay önce ziyarete giden ve başbaşa uzun bir görüşme yapan Bülent Arınç’la Erbakan arasında geçen diyalog şöyle anlatıldı:

“-Bizim oy oranımız yüzde 50’lerde, Saadet’in durumu ortada. Aklımdan şunu geçirdim; SP içinde çok değerli insanlar var. Acaba SP, AK Parti’ye iltihak etse ne olur?...

Ne olur ne olmaz, ölüm kalım var, ben bunu sormazsam rahat edemem diye düşündüm. Sonunda söyledim; Hocam, Saadet Partisi artık görevini tamamlamış olsa da oradaki güzel insanlar AK Parti’ye güç vermiş olsa ne dersiniz?”

Şöyle bir durdu Hoca. Hemen reaksiyon göstermediği için doğrusu ümitlenmiştim. O an içimden herhalde vakti geldi diye düşünecektir’ diye geçirdim. İki, üç dakika sonra, ‘Hayır, Hayır! Saadet Partisi’ne Türkiye’nin her zaman ihtiyacı var. Saadet Partisi, Saadet Partisi olarak kalır. O’nun görevi farklı. Emr-i bil maruf nehy-i anil münkere (iyiliği tavsiye, kötülüğü menetmek) devam etmeli. Siz ne yapacaksanız yapın” dedi.

Arınç: Tayyip Bey, annemin manevi oğlu

Bülent Arınç, kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile nasıl tanıştığını da anlatıyor. Erdoğan’ın adını ilk kez 1978 yılında duyduğunu daha sonra kongreler, konferanslarda birlikte çalışma yaptıklarını söyledi. Annesi Sevdiye Hanım’ın Erdoğan’ı oğlu gibi sevdiğini de şu sözlerle anlatıyor: “Annem Tayyip Bey’i çok severdi. Benim 4 oğlum, iki tane de manevi oğlum var. Birisi Tayyip Erdoğan diğeri de Ali Rıza Bozkurt derdi”