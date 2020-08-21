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Siyaset Bülent Arınç'tan ilginç açıklama: Trump'a karşı Biden'ı seçerim
Siyaset

Bülent Arınç'tan ilginç açıklama: Trump'a karşı Biden'ı seçerim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, katıldığı televizyon programında ABD’deki seçimlerde başkan adayı olan olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamaları tepki çeken Joe Biden hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç seçmen olsaydı Trump yerine Biden’ı tercih edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:30:00 -

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, dün akşam katıldığı televizyon programında ilginç bir açıklamada bulundu.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalefetle işbirliği yaparak devireceğini söylediği skandal sözleri büyük tepki çekmişti.

"Biden'ı seçerdim"

Arınç’a programda seçmen olsaydı Trump’ı mı yoksa Biden’ı mı seçeceği soruldu. Arınç soruya "Trump’ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım diyebililirim" cevabını verdi.

Arınç devamında şunları söyledi;

 “Hiçbir ABD başkanı Trump kadar gözü sadece maddede olan, sadece kendi zenginliğinde olan, hiçbir ahlaki kural taşımayan birisi olarak gelmedi. Amerikalı seçmenin işi zor. Ama ben mesela Amerika’da oy kullanacak bir Müslüman Türk olsaydım, ‘İki şer gördüğün zaman, ehvenişeri tercih et’ derdim. Zarfın üzerine isim yazmak istemiyorum.”

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