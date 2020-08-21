Bülent Arınç'tan ilginç açıklama: Trump'a karşı Biden'ı seçerim

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, dün akşam katıldığı televizyon programında ilginç bir açıklamada bulundu.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalefetle işbirliği yaparak devireceğini söylediği skandal sözleri büyük tepki çekmişti.

"Biden'ı seçerdim"

Arınç’a programda seçmen olsaydı Trump’ı mı yoksa Biden’ı mı seçeceği soruldu. Arınç soruya "Trump’ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım diyebililirim" cevabını verdi.

Arınç devamında şunları söyledi;

“Hiçbir ABD başkanı Trump kadar gözü sadece maddede olan, sadece kendi zenginliğinde olan, hiçbir ahlaki kural taşımayan birisi olarak gelmedi. Amerikalı seçmenin işi zor. Ama ben mesela Amerika’da oy kullanacak bir Müslüman Türk olsaydım, ‘İki şer gördüğün zaman, ehvenişeri tercih et’ derdim. Zarfın üzerine isim yazmak istemiyorum.”