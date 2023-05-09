Bülent Arınç'tan HÜDA PAR açıklaması!

AK Parti Manisa İl Başkanlığı binasında konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, HÜDA PAR ile ilgili değerlendirmesinde, "PKK’nın en büyük düşmanı HÜDA-PAR’lılardır." dedi.

Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Arınç, "Hizbullahçılarla eş tutmak vicdansızlıktır bu doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'lılar için, "Bunlar aklı başında insanlardır." yorumunda bulunan Bülent Arınç, şöyle devam etti:

Aslında Hizbullah Ortadoğu’da bir siyasi partidir. Lübnan’da, Irak’ta İran’da bunların karşılıkları vardır ama HÜDA-PAR Hür Dava Partisidir. Hizbullah’ın bir siyasi kolu değildir bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa Yargıtayımızın sayın başsavcısı bu konuşanlara küçük bir cevap verin deme hakkım olabilir.