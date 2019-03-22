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Bülent Arınç'tan 31 Mart açıklaması: Hık mık demeden destek vereceğiz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada,"Hık mık demeden Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 19:28
Bülent Arınç'tan 31 Mart açıklaması: Hık mık demeden destek vereceğiz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Hık mık demeden, sağa sola bakmadan, 'öyle mi böyle mi' demeden Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.

Manisa'da bir programa katılmak üzere Kula ilçesine gelen Arınç, belediye başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

Çok yakın bir aile dostunun çocuklarının düğününe katılmak amacıyla Manisa'ya geldiğini belirten Arınç, bu dönem Manisa'nın iki evladı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bekir Pakdemirli'nin bakanlık yaptığını dile getirdi.

"Hık mık demeden..."

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un güzel fikirlerle, projelerle yola çıktığını ifade eden Arınç, "Kula için en önemlisi hayata geçirilen 1700 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası projesiydi. Manisa'da partilerinden ayrılarak başka partilerden aday olarak çıkanlar da var. Bunlar için de bir şey söylemiyorum. Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz kendi işimize bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisine düşen ise böyle güzel adaylarla devam etmek" diye konuştu.

Herkesin sandık başına gitmesini isteyen Arınç, "Hık mık demeden, sağa sola bakmadan, 'öyle mi böyle mi' demeden Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:28
  1. Manisa
  2. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 37 dk önce
    HIK MIK NE YAV? ADAMIN KENDİSİNDE TEREDÜT VAR. BU VE BENZERLERİ 2014 DEN SONRA OY VERMEDİ!! DÖRT TANE OYLAMA OLDU BUNLAR OY VERMEDİ?
  • Yunus 16 Yunus 16 40 dk önce
    BAKIN 17 YILDIR BU DAVAYA GÖNÜL VERDİM OY VERDİM. BU ADAMI HABER YAPARAK DAHA FAZLA NEFRET ETTİRİYORSUNUZ. YAPMAYIN BU ZAT IN FİKRİ BAŞKA ZİKRİ BAŞKA. FGÜLEN İN KIRK YILLIK MÜRİDİ. HER ZAMAN HOCA EFENDİ DİYEN BARINÇ, PAPAZ ÇIKTI, ŞARLATAN MIŞ, ABD AJANIYMIŞ DEDİMİ?? BU ZAT AK PARTİ İSE BEN DEĞİLİM.

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