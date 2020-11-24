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Gündem Bülent Arınç YİK üyeliğinden alındı iddiası
Gündem

Bülent Arınç YİK üyeliğinden alındı iddiası

Terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünüde açıklamalarda bulunan ve büyük tepki çeken Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden alındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 01:29:00 -
Bülent Arınç YİK üyeliğinden alındı iddiası

Osman Kavala ve HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç YİK üyeliği görevinden alındığı iddia edildi.

Arınç istifa sinyali vermişti

Habertürk'te söylediği sözlerin ardından kamuoyunda büyük tepki gösterilen Bülent Arınç, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı" demiş ve istifa sinyali vermişti.

Erdoğan sert tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" diyen Bülent Arınç'a çok sert çıkmış ve şunları söylemişti:

“Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Bülent Arınç ne demişti

Habertürk'e konuk olan Bülent Arınç "Ben de Sayın Cumhurbaşkanı da tutuksuz yargılama istiyoruz. Hakim ve savcılar yanlış yapıyor. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" ifadelerini kullanmıştı.

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