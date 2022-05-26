Bülent Arınç, NATO'ya toz kondurmadı

TV5'de yayınlanan "4. Güç" programına görüntülü bağlantı ile katılarak, Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir'in sorularını cevaplayan Arınç, Bahçeli'nin NATO'dan çıkma ihtimalinin değerlendirilebileceği önerisine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Bu değerlendirilecek bir şey değil. Beni mazur görün. Böyle yüksek siyasette benim aklım ermez" diyen Arınç, "Yani şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunlar çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor. Türkiye'de hukuk kırık dökük de olsa vardır. Adalet, yıpranmış da olsa vardı. Taşradaki hakimlerin verdiği kararları en sonunda Ankara'da Yargıtay'da inceleyecek, hakimlerimiz de var. Başta yapılan yanlışları sonunda düzeltebilecek. Ama tabii geçen zaman itibarıyla telafi çok zor olan hukuk katliamlarını yaşadığımız Türkiye'de onlara güvenebilirsiniz. Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir.” ifadelerini kullandı.