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Gündem

Bülent Arınç minarelerden okunan dua ve Salavat-ı Şerifeden rahatsız oldu

Geçtiğimiz aylarda 'KHK faciadır' çıkışıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:07:00 -
Bülent Arınç minarelerden okunan dua ve Salavat-ı Şerifeden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dönem dönem ilginç çıkışlarını sürdürüyor.

Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'e verdiği röportajda, Sevda Noyan için 'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek' yorumunu yaptı. Arınç'ın yaşanan durumu başörtüsüne neden bağladığı anlaşılmadı.

Darbecilere karşı bu sefer hazırlıklı olduğunu söyleyen Noyan'ı hedef alan Arınç, ardından yaptığı açıklamada, "83 milyon bu sefer her birlikte darbe olursa karşı duracağız" diyerek kendisi ile çelişti.

Dualardan rahatsız oldu

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla temsilen kılınan Cuma namazına da tepki gösteren Arınç, konuyla ilgili eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yorumu sonrası bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası camilerden okunan dua ve Salavat-ı Şerifeyi bidat olarak yorumlayan Arınç, vatandaşların her yatsı ezanından sonra elini açtığı duadan neden rahatsız olduğunu ise açıklayamadı.

Bülent Arınç'ın açıklamaları sosyal medyada bazı duyarlı vatandaşların tepkisini çekerken birçok kişi 'Bülent Arınç'ın kafası karışık' yorumlarını yaptı.

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Yorumlar

GokTurk

Akli damadinda
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BOYCOTT ISRAEL(BDS)

Salavat-ı Şerifeyi duyunca beceremedikleri darbe girisimi aklina geliyordur yani beyefendinin rahatsiz olmasi bu nedendir..
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