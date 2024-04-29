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Siyaset Bülent Arınç milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'başarı' diye övünüyor!
Siyaset

Bülent Arınç milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'başarı' diye övünüyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:06:00 -
Bülent Arınç milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'başarı' diye övünüyor!

TBMM eski Başkanı Bülenet Arınç, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel ile planladığı görüşmesini değerlendirdi.

Arınç, "Nefret söylemlerinin siyasette yeri olmamalı. Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz sözüne bağlı olarak diyaloğu ve uzlaşmayı tercih etmemiz lazım." dedi.

Arınç, TBMM Başkanı olduğu dönemi örnek gösterdi. CHP ile anlaştıklarını ve birçok kanun tasarısını bu anlaşma kapsamında TBMM'den geçirdiklerini söyledi.

Milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'gurur' duyuyor!

Bülent Arınç, o dönemde CHP'nin "Zina suç sayılırsa hayır oyu veririz" tehdidine karşın onlarla anlaşmayı bir başarıymış gibi anlattı.

Arınç şöyle devam etti:
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"2002'de iktidara geldik. Ben 19 Kasım'da Meclis Başkanı oldum. 369 oyla birinci seçildim. CHP bizim muhalifimizdir. Biz Avrupa Birliği hedefini koyduktan sonra bütün Anayasa değişikliklerinde, yeni medeni kanunların, cinsel kanunların yapımında bütün oylamaları 450-500 ile geçirdik. Yani aynı noktaya geldik."

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