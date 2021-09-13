Bülent Arınç mı ilkesiz, Saygı Öztürk mü? Yoksa her ikisi de mi?

Yeniakit.com.tr

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık’ın, Bülent Arınç için sarfettiği ileri sürülen "Bu adam FETÖ’cülerin babasıdır. O yargılanmadan FETÖ'yle mücadeleye inanmıyorum." sözlerini, köşesinden yüzbinlerce insana aktarmıştı. Saygı Öztürk yine, Bülent Arınç ile emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sözlü düellosunda, jandarma eski komutanının yanında yer alıp, açıklamalarını köşesinden Arınç’a cevap olarak vermişti.

Bülent Arınç, geçmişten beri kendisini hedef alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ü ziyaret etti. Arınç, Öztürk'ü ziyaret gerekçesini şöyle açıkladı: "Kitabı duygulanarak okudum ve imzalatmak için geldim."

'Ümit ederim ki onu örnek alacak devlet adamlarımız olacaktır'

Bülent Arınç, Saygı Öztürk'e şunları söyledi:

"Vali Bey kitabını çok beğendim. Sayın valimizin çocukluğundan itibaren kardeşleriyle, aile çevresiyle, okul arkadaşlarıyla ilk valiliğe başladığı dönemden, Manisa’dan sonra merkez valiliği dönemine kadar örnek bir hayat yaşamış insan.

Kitapta yazılanların hepsi birebir doğrudur. Eksiği vardır, fazlası yoktur. Böyle örnek insanların sayısının gittikçe azaldığını görüyor ve üzülüyorum. Ümit ederim ki onu örnek alacak idarecilerimiz, devlet adamlarımız olacaktır. Eşine, evlatlarına, kardeşlerine ve tüm ailesine de hem sabır diliyorum hem de sağlık diliyorum."

Akıllardaki soru!

Kamuoyu, Bülent Arınç'ın Saygı Öztürk'ü ziyaretinden sonra, "Arınç mı ilkesiz, Öztürk mü? Yoksa her ikiside mi?" sorularının cevabını arıyor.