Bülent Arınç dindar insanları hedef aldı: Onlar cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar

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22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, TV 5 canlı yayınına katıldı. Gündeminde çarşı-pazardaki fahiş fiyatlar vardı. Zam fırsatçılarına yönelik tek kelime etmeyen Arınç, iktidarı uyarırken, tepki çeken ifadeler kullandı. Bülent Arınç, "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar, dini böyle hamaset kokulu konuşanların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet.. Bunlar bir kenarda durur. Onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir." dedi.

KYK'yı hedef aldı!

AK Parti iktidarının Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs-kredi ve yurt olanaklarını iyileştirilmesini gözardı eden Bülent Arınç, "Halkımızın en hassas olduğu konular kendi geçimi ile ilgili konulardır. Çocuğu üniversiteye giden bir veli, çok düşük ücretlerle onu okutmak isterken, ona bir yurt bulmak ister. Ona bir burs almak ister. Kredi bulmak ister. Bu konularda mutlaka tedbirlerin olması gerekir." dedi.

Zam fırsatçılarını değil, iktidarı sorumlu tuttu

Fahiş fiyatlara da değinen Arınç, "zam fırsatçıları"na tek laf etmezken, üstü kapalı bir şekilde iktidarı hedef gösterdi: "Çarşı-pazardaki enflasyondan kaynaklanan pahalılıklar hepimizin gözleminde. Bizde alışverişi genelde eşim yapar. Son beş-altı aydan beri bana ısrarla, 'Eskiden 60-70 liraya aldığımız ürünler, bugün 200 liranın üzerine çıktı' diyor. Yani peynirin, etin yanına yaklaşılmıyor. Bunun gibi zaruri ihtiyaç malzemeleri diyeceğimiz ürünlerde zamlar var."

Bir Hac anısını anlatan Bülent Arınç, dindar insanlara yönelik şu ifadeleri kullandı: "88 yılında ilk defa Hac'ca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki ‘vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul’da misafir edeceğiz.’ Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?' diye cevap verdiler."

Sözlerini tepki çeken ifadelerle tamamladı

Bülent Arınç sözlerini, dindar insanları alenen hedef alarak tamamladı: "Ondan sonra koktum ve dedim ki ‘eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım’. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar. Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar, dini böyle hamaset kokulu konuşanların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet.. Bunlar bir kenarda durur. Onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir."