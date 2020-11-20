Bülent Arınç AK Parti’den istifa mı edecek? Bülent Arınç Demirtaş ve Osman Kavala için ne dedi?

Türkiye Büyük Millet Meclis’i eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında yine büyük tartışmalara neden olan açıklamlarda bulundu. Bülent Arınç’ın açıklamaları sonrası bazı AK Partili isimlerinin yanında MHP’li isimlerden den tepki geldi. Bülent Arınç’ın açıklamaları sosyal meydanın da bir numaralı gündemi oldu. Sosyal medya üzerinden de Bülent Arınç’ın istifasını isteyenler oldu.

Bülent Arınç, Demirtaş ve Osman Kavala için ne dedi?

Terör örgütü PKK’nın siyası uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı olan ve her ortamda teröristlere destek çıkan, 6-7 Ekim olaylarında onca insanın kanına giren Selahattin Demirtaş’'ın tahliye olabileceğini dile getiren Bülent Arınç casusluktan yargılanan Osman Kavala'nın da tahliyesini istedi.

Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirirken, "Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" dedi. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Cumhurbaşanlığından Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleştirisi sonrası, İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur." dedi. Altun'un sözleri şöyle: "Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."

Bülent Arınç’ın sözlerin gelen tepkiler:

Arınç’a MHP’den jet tepki geldi. Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sert sözlerle yüklendi.

Yıldıray Çiçek, Bülent Arınç'ın açıklamalarına "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun? Demirtaş PKK’lı mı? PKK’lı ! Demirtaş azmettirici katil mi? Katil! Hendek-Çukur ve Kobani olaylarında PKK’lı teröristleri eylem için sokağa döken terörist mi? Terörist ! Toplam kaç kişi onun azmettiriciliğinde öldürüldü? 846 Şerefsiz, haysiyetsiz nerede burada düşünce adamı?” dedi.