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Bulaşık zahmeti az şahane bir tarif: Tek tencerede soslu makarna

Hem pratik hem de bulaşık derdi az olan bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
Bulaşık zahmeti az şahane bir tarif: Tek tencerede soslu makarna

Çocukların en sevdiği yemeklerin başında gelen makarnayı harika bir ana öğüne çevirmek tamamen sizin elinizde. Yeter ki doğru teknik ve malzemeleri kullanın.

Tek tencerede soslu makarna

Malzemeler

  • Bir paket spagetti makarna
  • 1 adet soğan
  • 10 adet çere domates
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Pul biber
  • Kekik
  • Karabiber
  • 4,5 su bardağı su
  • Sarımsak
  • 2 dal taze fesleğen
  • Arzuya göre rende parmesan 

Bu tarif gerçekten inanılmaz kolay. Yapmanız gereken makarnayı pişirmeye başlamadan önce bir ısıtıcıda 4.5 bardak suyu kaynatmak.

Bir tencere alın ve içi boşken makarnayı yerleştirin.

Çiğ makarnanın üzerine yemeklik soğan ve domatesi ekleyin.

Kalan malzemeleri de tencereye yerleştirin.

Son olarak kaynar suyu tencereye boşaltın ve ocağın altını açın.

Makarnaların yapışmaması için ara ara karıştırmaya özen gösterin.

Yaklaşık 10 dakika içinde soslu makarnanız hazır hale gelecektir.

Arzu ederseniz servis aşamasın makarnanızı parmesan ve taze otlarla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
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