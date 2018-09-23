Bulaşık makinesini en verimli şekilde yerleştirmenin püf noktaları

BULAŞIKLARINIZIN NEFES ALMASINA İZİN VERİN

Bulaşık makinesine bulaşık yerleştirmek denildiğinde aklınıza gelmesi gereken altın kural bulaşıkları nefes alacak şekilde dizmeniz gerektiği olmalı. Herhangi bir bulaşığa su püskürten aparatın erişeceği tüm yollar kapanmışsa o bulaşığın temizlenmesi mümkün olmaz. Bu nedenle bulaşıkları makineye gelişigüzel ve tıka basa doldurmamaya özen gösterin.

BARDAKLARI ÜST RAFA ALIN

Bulaşık makinesi iç dizaynında yer alan farklı bölmelere bakarak her nesnenin kendine uygun bir yeri olduğu sonucuna varabilirsiniz. Örneğin bardaklarınızı makinenizin alt rafına koymaya kalktığınızda hem alanı büyük oranda israf etmiş olursunuz, hem de bardaklar kendilerine uygun olmayan bir yerde durmaya çalıştıklarından sağa sola devrilme ya da yeterince temiz yıkanmama gibi problemlerle karşılaşabilir. Verimli bir yıkama için bardakları bulaşık makinenizin üst rafına ve baş aşağı yerleştirmelisiniz.

TABAK BOYUTLARINA DİKKAT EDİN

Tabakları ise mümkün mertebe dik bir biçimde ve arkadan başlayarak öne doğru sıralamanız en iyi sonucu verir. Zira ön taraf doldukça elinizdeki tabağı makinenin arka tarafına geçirmek daha zor ve riskli hale gelebilir. Ayrıca büyük boyutlara sahip tabaklar arka veya yan taraflara yerleştirilmeli, bu sayede yıkama sırasında su daha iyi akarak bulaşıklarınızın daha güzel temizlenmesini sağlar.

KASELERİ TERS YERLEŞTİRİN

Kaselerinizi başka nesnelere suyun gelişini engellemeyecek şekilde, ters biçimde ve birbirinin ardı sıra yerleştirin. Bulaşık makinelerinin suyu alttan verdiğini aklınızda bulundurarak yukarı doğru bir dizilim yapmaktan kaçının.

BULAŞIKLARIN ÖN YIKAMASINI ELDE YAPIN

Gerek bulaşık makinesi filtrenizin artık yiyecekler yüzünden zarar görmemesi gerekse verimli bir temizlenme için bulaşıklarınızı sıyırarak makineye yerleştirmeniz önemli. Musluğun altında ılık veya sıcak suyla çok kısa bir sürede halledebileceğiniz bu basit işlemi bulaşık makinesine yaptırmaya kalktığınızda hem makinenizin çabuk yıpranmasına ve sürpriz arızalar açmasına sebep olabilirsinizhem de bulaşıklarınız yeterince temizlenmeyebilir.

MAKİNENİZİ DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Tüm bunların dışında makinenizi uzun yıllar, verimli bir biçimde kullanabilmek istiyorsanız maksimum her 10 yıkamada bir toz soda kullanarak boş bir biçimde kendi kendini temizlemesini sağlamalısınız. Bu işlem yıkama verimliliğinin zamanla düşmesinin önüne geçerken makinenizin kullanım ömrünü de kayda değer oranda uzatmaya yardımcı olur.