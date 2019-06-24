Bulaşık makinesinden leke içinde çıkan bardaklar nasıl parlatılır?

Bulaşık makineleri ev hanımları için olmazsa olmaz yardımcılardan biridir. Bulaşık makineleri çoğu zaman hanımların işini kolaylaştırsa da bazen cam ürünlerde bıraktığı lekelerle bir çileye yol açabilir. Yaşadığınız şehrin suyundaki kireç bu lekelerin oluşmasının en önemli sebebidir. Bu sorunu yaşamamak için bulaşık makinenize parlatıcı koysanız bile çoğu zaman bu lekelerle karşılaşırsınız. Çünkü suyun sertliğini bazen en iyi malzemeler bile kıramaz. Peki, leke içinde makineden çıkarılan cam ürünlere eski görüntüsünü vermek mümkün mü?

Karar sizin

Bulaşık makinesinden lekeli bir şekilde çıkan bardaklarınızı ve diğer cam ürünlerinizi birkaç yöntem ile pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz. Kullanacağınız yöntem ise tamamen size kalmış.

Sirke-sabun

Yarım su bardağı sirke ve birkaç damla bulaşık sabununu ılık su dolu bir kabın içerine ekleyin. Bu suyun içerisine bardakları yerleştirin. Cam ürünleriniz bu karışımın içerisinde yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra bir bez ya da süngerle bardakları ovalayın. Cam ürünlerinizin yeniden pırıl pırıl bir görünüm kazanması sizi bir hayli şaşırtacaktır.

Karbonat-sirke

Bu ikilinin üstesinden gelemediği bir leke yok gibi... Derin bir kabın içerisine ılık su, sirke ve karbonat dökün. Kabın içerisine cam ürünleri yerleştirip en az yarım saat bekleyin. Ardından da cam ürünlerinizi bir süngerle güzelce yıkayın.

Diş fırçası yöntemi

Bir miktar karbonat ve suyu karıştırıp bir macun elde edin. Bu macunu bir diş fırçası yardımıyla cam ürünlerin yüzeyine uygulayın. Artık bardaklarınız pırıl pırıl parlayacaktır.