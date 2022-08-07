Bulaşık makinesinde yemeklik domates tarifi: Bozulmayan, ekşimeyen kışlık domates konservesi yapımı

2 Sene Bozulmayan, Ekşimeyen Kışlık Domates Konservesi Yapımı!

Bulaşık Makinesinde Yemeklik Domates (Konserve) Tarifi İçin Malzemeler

Domates

Biber

Acı biber

Bulaşık Makinesinde Yemeklik Domates (Konserve) Tarifi Nasıl Yapılır?

5 kg domates, 10-15 tane biber 5-6 tane acı biber, güzelce sirkeli suda bekletin (tüm sebzeleri böyle yıkarım) ve yıkayın. Biberleri menemenlik doğrayın, acı biberleri de küçük küçük doğrayın. Kaynamış suda domatesleri 2-3 dakika bekleterek sıra ile çıkartın. (Kabuklarının kolay soyulması için)

Daha sonra menemenlik doğrayın. Bu tarif 7 tane kavanozla yapıldı. Önce Bulaşık makinesinde güzelce yıkayın. Kapakları ayrıca kaynamış sıcak suda biraz beklettim gevşemesi için.

Bu sırada domates menemenlik biber ve acı biberle yarısını karıştırabilirsiniz. Acılı domates konservesi için, daha çok yemeklerde kullanmak amaçlı ve 3 kavanozumu da böyle dolduruluyor.

Çıkan domates suyunu da cam şişeye doldurdum kışa bekletmeden şimdi yemek yaparken veya makarna sosunda kullanmak amaçlı. Şişe ve kavanozlarımın ağzını çok sıkı kapatın. Ve makinaya yerleştirin. Kapağı üste gelecek şekilde koyun. En yüksek ayarda (makinam 70der.) deterjansız çalıştırın.