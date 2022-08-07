  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bulaşık makinesinde yemeklik domates tarifi: Bozulmayan, ekşimeyen kışlık domates konservesi yapımı
Kadın - Aile

Bulaşık makinesinde yemeklik domates tarifi: Bozulmayan, ekşimeyen kışlık domates konservesi yapımı

Kışın da domates yemek isteyenler için en sağlıklı ve pratik yöntem konserveler. Domates konservesi nasıl yapılır diyenler için en kolay yöntemle, aşama aşama anlatıyoruz, buyursunlar.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 20:36:00 - 2022-08-07 20:55:08
Bulaşık makinesinde yemeklik domates tarifi: Bozulmayan, ekşimeyen kışlık domates konservesi yapımı

2 Sene Bozulmayan, Ekşimeyen Kışlık Domates Konservesi Yapımı!

Bulaşık Makinesinde Yemeklik Domates (Konserve) Tarifi İçin Malzemeler

  • Domates
  • Biber
  • Acı biber

Bulaşık Makinesinde Yemeklik Domates (Konserve) Tarifi Nasıl Yapılır?

5 kg domates, 10-15 tane biber 5-6 tane acı biber, güzelce sirkeli suda bekletin (tüm sebzeleri böyle yıkarım) ve yıkayın. Biberleri menemenlik doğrayın, acı biberleri de küçük küçük doğrayın. Kaynamış suda domatesleri 2-3 dakika bekleterek sıra ile çıkartın. (Kabuklarının kolay soyulması için)
Daha sonra menemenlik doğrayın. Bu tarif 7 tane kavanozla yapıldı. Önce Bulaşık makinesinde güzelce yıkayın. Kapakları ayrıca kaynamış sıcak suda biraz beklettim gevşemesi için.
Bu sırada domates menemenlik biber ve acı biberle yarısını karıştırabilirsiniz. Acılı domates konservesi için, daha çok yemeklerde kullanmak amaçlı ve 3 kavanozumu da böyle dolduruluyor.
Çıkan domates suyunu da cam şişeye doldurdum kışa bekletmeden şimdi yemek yaparken veya makarna sosunda kullanmak amaçlı. Şişe ve kavanozlarımın ağzını çok sıkı kapatın. Ve makinaya yerleştirin. Kapağı üste gelecek şekilde koyun. En yüksek ayarda (makinam 70der.) deterjansız çalıştırın.

Haşlanmış nohut nohut suyu ne işe yarar? Kaynamış nohut suyunun faydaları nelerdir? Çiğ nohut yenir mi?
Haşlanmış nohut nohut suyu ne işe yarar? Kaynamış nohut suyunun faydaları nelerdir? Çiğ nohut yenir mi?

Kadın - Aile

Haşlanmış nohut nohut suyu ne işe yarar? Kaynamış nohut suyunun faydaları nelerdir? Çiğ nohut yenir mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23