Bulaşık makinesi tableti ile yapabileceğiniz 6 pratik fikir! Heyecanla beklenen Ramazan'dan önce hazırlık yapın

Yapılan araştırmalara göre bulaşık makinesi elde yıkamadan hem maddi hem de zaman olarak çok daha fazla tasarruf sağlıyor. Elde yıkamanın bulaşık makinesinden daha hesaplı olabilmesi için bulaşıkları yıkamadan önce durulamamalısınız ve bir bulaşık suyu yapıp fazla deterjan kullanmamalısınız. Ramazan gelmeden tüm hazırlıkları yapmak için bir fırsat...

Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamayın teknoloji sayesinde çoğu bulaşık makinesinin artık buna ihtiyacı yok. Sadece yemek artıklarını temizleyip bulaşıkları direkt olarak makineye dizin. Makineyi sadece tam dolu olduğunda çalıştırın ve su, elektrik ve deterjan israfı yapmayın. Ekonomik program size oldukça tasarruf sağlar.

1.Çamaşır makineleri

Çamaşır makineleri kıyafetlerimizi tertemiz yaparken kendilerini temizleyemezler. Uzmanlar ayda en az bir kez çamaşır makinelerimizi temizlememiz gerektiğini öneriyor. İyi bir sonuç elde etmek için makinayı 90 dereceye getirin ve içine bir bulaşık tableti atıp çalıştırın. Bu yöntem kötü kokuları engeller ve makine borularında tıkanmayı önler. Makineniz 5 sene veya daha fazla süredir sizinleyse bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz.

2.Fritöz

Fritöz temizlemek çoğu insan için bir işkenceden farksızdır. Fritözünüzdeki tüm yağı çıkarmak oldukça zordur ve sizi çok yorar. İşte tam bu noktada ihtiyacımız olan tek şey bulaşık tabletidir. Boş fritözün yaklaşık 3/4’ünü ılık suyla doldurun ve içine bir tablet atın. Ancak 3sıcaklığın 90 dereceden daha sıcak olmadığına emin olun. 10 dakika beklettikten sonra fritözü sıcak suyla durulayın.

3.Yemek Kokuları

Bir çoğumuz yemek yaptıktan sonra kalan kokudan rahatsız oluruz. Özellikle evde balık kızartınca evdeki koku günlerce geçmez. Korkmayın artık bunun da bir çözümü var. Yapmanız gereken şey büyük bir tencere alıp suyla doldurmak. Tencerenin içine bulaşık makinesi tableti ekleyin ve kısık ateşe koyun. Bu karışım tüm kokuları emecektir. Eviniz hijyen kokacaktır.

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4.Çay/Kahve Lekeleri

Bardaklarda kalan kahverengi çay/kahve lekeleri oldukça inatçıdır. Bu durum için de bir çözüm var! Evet bulaşık tableti… Kaynar suya tableti atın ve erimesini bekleyin. Daha sonra bardaklara bölüştürün ve tabletin dibe çökmesini bekleyin. Bir saat bekleyin ve tekrar bakın kahverengi lekeleri artık göremeyeceksiniz.

5.Beyaz Tişörtlerdeki Sarı lekeler

Beyaz tişörtlerin koltuk altında sıklıkla rastlanan sarı lekelerin çözümü de bulaşık tableti! Çamaşır makinenize bir tablet ekleyin ve bembeyaz çamaşırların tadını çıkarın.

6. Yanmış Yiyecek Kalıntıları

Tencere ve tava dibine yapışan yanmış yiyecekleri temizlemekte zorlanıyorsunuz değil mi? O halde imdadınıza bulaşık tableti yetişiyor. Tencereye su doldurun ve ocağa koyun. İçine bir tablet ekleyin ve yüksek ateşe koyun. Birkaç dakika sonra tencereyi sünger veya bulaşık deterjanıyla temizleyin.

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