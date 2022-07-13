Bulaşık makineniz bardak ve tabaklarınızı çiziyor ise üzülmeyin! İşte bu 3 malzemenin gücü...

Bulaşık makineleri üzerinden temizlik tamamlandığı vakit bazen çizme sorunu yarattığı görülür. Bunu belli başlı bazı sebepleri vardır ve bu sebepler yüzünden çözüm yöntemleri ele almak mümkün. Peki, bulaşık makinesi neden çizer? Bardakları, tabakları makine neden çizer, nasıl önlenir detayları ile derledik.

Bulaşık Makinesi Neden Çizer?

En çok merak edilen konular içerisinde bulaşık makinesinin neden çizdiği geliyor. Bu konuda bazı sorunlar ön plana çıkmakta ve bu sorunlar üzerinden çözümler bulunmaktadır.

- Eğer bulaşık makinesi çiziyorsa o vakit deterjan bozulmuş olabilir.

- Aynı zamanda bulaşık sepetleri yanlış yerleştirilmiş olabilir.

- Makine içerisine tuz dolumu yapılırken tuz yanlış yere dökülmüş olabilir.

Genelde bu gibi sebeplerden dolayı bulaşık makinesi içerisinde birtakım sorunlar meydana gelebilmektedir. Tabii böyle durumlarda özellikle ilk olarak bulaşık deterjanı değiştirmek gerekir. Aynı zamanda bulaşık sepetleri kontrol edilebilir ve buna göre düzenleme yapılabilir. Diğer yandan bulaşık makinesi içerisinde herhangi bir yerde tuz olup olmadığı da incelenebilir.

Bardakları, Tabakları Makine Neden Çizer?

Özellikle hazne tam olarak kapanmamış ise ya da yanlış tuz dökümü gerçekleşmişse bu sebepten dolayı bardak ve tabaklar çizilir. Tabii aynı zamanda bulaşık deterjanı bozulmuş ise yine tabak ve bardaklar önemli oranda çizilebilir. Böylece zaman içerisinde meydana gelen aşınmalar ve birtakım durumlar ile beraber farklı eşyaları üzerinden de çizilmeler yaşanabilmektedir.

Bardakları, Tabakları Çizimi Nasıl Önlenir?

Bardak ve tabakların çizimini önleyebilmek için öncelikle sorunları ele almak gerekmektedir. Bu sorunlar üzerinden örneğin bulaşık deterjanı değiştirilebilir, tuz eklemesi yapılırken dikkatli bir şekilde bu gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bulaşık makinesinin kapağı ile beraber haznesinin tam olarak kapanıp kapanmadığı dikkat edilmelidir. Bu ve benzeri durumların önlemini almak suretiyle bulaşık makinesinin çizim sorunu ortadan kaldırılabilir. Tabii eğer daha önemli bir problem var ise mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerekmektedir.

CAM MALZEMELER İÇİN KARBONAT, SİRKE VE LİMONUN GÜCÜ

Öncelikle cam bardak ve tabaklardan başlayalım…

Çizilen cam bardak ve tabaklarınızı geniş bir kaba koyun.

Bir paket karbonatı tüm malzemelerin üzerinde iyice gezdirin.

Bir çay bardağı parlatıcı, yarım çay bardağı limon tuzu ve bir su bardağı sirkeyi ekleyin.

Kapta bulunan bardak ve tabakların üzerini geçecek şekilde kaynamış suyu ilave edin.

Yarım saat kadar bekletin. Bekletmeye vaktiniz yoksa ve tabaklarınızla bardaklarınız ince yapıya sahip değilse 5 dakika kaynatabilirsiniz.

Kabın içindeki su soğuyunca malzemeleri çıkarın ve musluktan akan suyun altında durulayın.

İşte bu kadar basit! Bardak ve tabaklarınız artık eskisi gibi pırıl pırıl.

ÇOK VAKTİNİZ YOKSA PARLATICIYI DENEYİN

Üstte bahsedilen yöntem için ayıracak vaktiniz yoksa, daha pratik bir çözümümüz var:

Bir mikrofiber bez alın. Üzerine sirke, karbonat ve biraz parlatıcı dökün.

Tabak ve bardaklarınızı güzelce ovalayın.

Ovaladığınız malzemeleri akan suyun altında iyice durulayın.

Çıkan sonuca inanamayacaksınız!

PORSELEN BARDAK VE TABAKLAR!

Cam malzemeler tamam. Peki porselenler ne olacak? İşte çözümü:

Porselen malzemelerinizin içine karbonatı yayın.

Bir limonu ikiye bölün.

Yarım limonun iç bölümünü tabağınızın her yerinde dolaştırın.

Bu dolaştırma işlemi sırasında tüm karbonatı limon ile iyice temizleyin.



