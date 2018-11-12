Bulaşık makinanız sert su lekeleri bırakıyorsa...

SORUN

Temiz tabaklarınızı bulaşık makinesinden çıkardığınızda temiz görünmediğini fark edebilirsiniz. Bazı bulaşıklar (özellikle plastik gıda saklama kapları) yıkandıktan sonra üzerinde beyaz beyaz lekeler görürsünüz. Bardaklarınızda sanki iyi yıkanmamış izlenimi veren beyaz bulut gibi bir şey oluşur.

ÇÖZÜM

Beyaz sirke bu durumda sizin kurtarıcınız olabilir. Bulaşık makinasının üst bölümüne bir kase içinde beyaz sirke koyun. Makinanızı her zamanki gibi çalıştırın.

SONUÇ

Bulaşık makinası çalışmasını tamamladıktan sonra yıkanan bulaşıklara bir bakın. Tertemiz ve parlak olduğunu göreceksiniz. sert su sebebiyle bulaşıkların üzerinde biriken minerallerin olmadığını fark edeceksiniz. Bu uygulamayı makinanızı her çalıştırdığınızda yapın.

Eğer suyunuz çok sert değilse parlatma bölümüne sirke koyun. Her yıkama sırasında bir miktar sirkeyi serbest bırakacak ve bulaşıklarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır.