Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Syed'e göre ABD'de Kovid-19 vaka artışları için önlemler yetersiz

NEW YORK (AA) - İSLAM DOĞRU - New York'un Long Island bölgesindeki hastaneleri kapsayan Kovid-19 Görev Gücü Komitesinin kurucu başkanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Uzma Syed, "ABD'de vaka artışlarını azaltmak için hala sınırlı yaklaşımlar sergileniyor." dedi.

Syed, ABD'nin özellikle güney eyaletlerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Syed, Kovid-19'un hastalık belirtisi göstermeden yayılan bir virüs olduğu için bulaşıcılığının önlenmesinin çok güç olduğunu, salgının son haftalarda artış gösterdiği eyaletlerde virüse karşı yeterli önlem alınamadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Salgının merkezi New York'ta bulunmuş, aylarca bunun zorluğunu yaşamış, virüsün ne kadar ölümcül olduğunu görmüş biri olarak, biz sıkı tedbirlerle bu süreci atlattık ancak ülkenin diğer bölgeleri maalesef bunu yapamadı. ABD'de bazı eyaletler vakalar yükselmesine rağmen ekonomilerini açmaya devam etti ve şimdi bu sonuca ulaştık. Bundan dolayı ortada herhangi bir sürpriz yok ve hala da vaka artışlarını azaltmak için sınırlı yaklaşımlar sergileniyor. Böyle giderse sağlık sistemine yine aşırı yüklenme olacak, bu da ölüm oranlarını ve kötü sonuçları artıracak."

- "Muhtemelen daha fazla ölümler görmeye başlayacağız"

Syed, insanların Kovid-19'un yaz mevsiminde azalacağı gibi yanlış beklentiye girdiğine işaret ederek, aksine sıcak havalarda klimalı kapalı mekanlarda toplanma eğilimi gösteren insanlara virüsün daha hızlı ve etkin şekilde bulaşabileceğine dikkat çekti.

Artan vakalarda ölü sayısının her zaman sonradan yükselmeye başladığının altını çizen Syed, "Özellikle yaşlı nüfusa göre daha az önlem alan genç nüfusta vaka sayılarının artış göstermesi belki ölüm oranlarının şimdilik düşük olmasının bir nedeni olabilir." dedi.

Syed, ancak virüs taşıyıcı genç nüfusun yaşlı nüfus ile kaçınılmaz olarak temas ettikçe, artışların daha da ölümcül hale geleceğini belirterek, "Bunun sonucunda muhtemelen daha fazla ölümler görmeye başlayacağız." uyarısında bulundu.

- "Virüsün hala dışarıda olduğunu unutmamalıyız"

Marttan bu yana virüs hakkında çok şey öğrendiklerine dikkati çeken Syed, "Şu an stratejimiz değişti, çok daha agresif tedavi yöntemi uygulamaya başladık ama virüs hakkında hala öğrenecek çok şey var." diye konuştu.

Syed, salgına karşı şu ana kadar yüzde 100 bir tedavi yöntemi veya ilaç bulunamadığının altını çizerek, şu an yapılabilecek en önemli mücadelenin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Syed, küresel salgından dolayı aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ancak bunun da uzun bir süreç olacağını vurgulayarak, "Aşı bulunsa bile güvenli ve faydalı olup olmadığı test edilecek, ABD'de piyasaya sürülene kadar birçok sıkı protokol uygulamasından geçecek." dedi.

Aşı konusunda ümitsiz olmadığını kaydeden Syed şöyle devam etti:

"Karamsar olmamalıyız, aşı üzerinde çalışılıyor ancak bu kısa vadede, yani önümüzdeki aya bitecek bir şey değil. Bizim için şu anda daha önemli olan tedbirlerin sürdürülmesi. Virüsün hala dışarıda olduğunu unutmayarak hangi aktivitelere dahil olacağımız, ne tür davranışlar sergileyeceğimiz konusunda dikkatli olmalıyız. Aşı bulunana ve kitlesel bağışıklık sağlanana kadar bu süreci dikkatli bir şekilde atlatmalıyız."

- "Dikkatli olmazsak New York'taki o kötü zamanlara geri dönebiliriz"

"Pandemide en ön cephede bulunan bir sağlık çalışanı olarak New York'u ikinci salgın dalgasının vurmasından endişeliyim." diyen Syed, salgının bundan sonraki gidişatının New Yorkluların davranışlarına bağlı olacağını belirtti. Syed, şunları kaydetti:

"Eğer dikkatli olmazsak New York'taki o kötü zamanlara geri dönebiliriz. Tekrar ekonomiyi kapatmak istemeyiz ki bunun da çok büyük sonuçları oldu. Ama günün sonunda insanların hayatı daha önemli. Küresel seviyedeki bu salgının her zaman patlama ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Sadece bu konuda ne kadar hazırlıklı olduğumuz ve yayılmayı önlemeyi ne kadar başarabildiğimiz önemli olacaktır."

Aralıktan bu yana virüsü sıkı şekilde takip ettiğini vurgulayan Syed, "Bazıları gibi 'Burada olmaz.' rahatlığı hiç olmadı, geleceğini biliyorduk. Salgının bir yere ait olmadığı endişesini o zamandan beri taşıyorum. Şu an New York'ta her şey kontrol altında görünse bile hala ortalıkta dolaşan virüsün aynı şekilde geri dönebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.



- "Çok zor bir süreçti, hala da öyle"

Syed, 20 yıla yaklaşan meslek hayatında bu kadar yüksek oranda bir salgını hiç tecrübe etmediğini belirterek, virüsün zirve yaptığı zamanlarda birkaç ay ailesinden ve sosyal hayattan kopuk yaşamak zorunda kaldığını aktardı.

Syed, şöyle devam etti:

"Bu benim için aşırı zor bir tecrübeydi. İnsanların hastanelere kitleler halinde aynı semptomlarla geldiği, hızlıca kötüleştiği bir süreçte, haftanın 7 günü, New York’ta 3 farklı hastanede çalıştım. Kovid-19 Görev Gücü’ne liderlik ettim, araştırmalar yaptım, bütün bunlar çılgıncaydı. Fiziksel olarak zihinsel olarak çok yıpratıcıydı. Hasta gördüğüm için yüksek risk kategorisinde olduğumdan virüsü aileme bulaştırmamak için bir süre çocuklarımdan uzak kalmak zorunda kaldım. Her gün eve girmeden kendime çok sıkı kimyasal arınma protokolü uyguladım, bu bile yorgunluğun üstüne ayrı bir yük ve stres getirdi. Gerçekten çok zor bir süreçti, hala da öyle."