0553 313 94 23

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Edip: “Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız"

2020 yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 13:01
Bulanık Milli Eğitim Müdürü Edip: “Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız"

2020 yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.


Yeni eğitim ve öğretim yılı için bir mesaj yayımlayan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "2019-2020 eğitim-öğretim yılına yaklaşık bin 450 öğretmen ve 24 bin 500 öğrenci ile başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bulanık İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Diğer yıllara nispeten bu yıl eğitime ve öğretime çok iyi bir durumda girdik. Tabii ki sıkıntılar vardır. Örneğin 130 tane öğretmen açığımız var,bu sıkıntıyı da eğitim fakültelerini alıpöğretmen açığımızı da kapatacağız" dedi.


Öğretmenlere seslenen Edip, "Değerli öğretmenlerim sizlere emanet ettiğimiz bu çocuklarımıza göz ve kalp olacaksınız. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunarak doğru adımlar atmalarını sağlamak, onları yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak adına gece gündüz fedakarca çalışacağınıza olan inancım sonsuzdur "ifadelerini kullandı.


Velilere de seslenen Edip, " Öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmek adına sizlere düşen görev öğretmenlerimizi desteklemek ve önümüze çıkan engelleri aşmak için bizlerle sürekli işbirliği içinde olmanızdır" diye konuştu.


Öğrencilere de seslenen Edip, " Bilgi, beceri ve değer sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek adına heyecan ve şevkle çalışmaya hazırız. Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" dedi.


Ayrıca bu yıl öğrenci taşımacılığı yapan şirkete seslenen Edip, “Öğrencileri kesinlikle mağdur etmeyin” diye uyarıda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doç. Doğru’nun Kişisel Sergisi Budapeşte’de
    1. Doç. Doğru’nun Kişisel Sergisi..
    2. AB Komisyonu Başkanlığına seçilen..
    3. Cevad Zarif, Trump'la fena dalga..
    4. Boyner'in en büyük ikinci mağazası..
    5. Başkan Demir GES Projesinin startını..
    6. Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları..
    7. Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası..
    8. Akasya Sokak Lezzetleri, yeniden..
    9. Otomotiv devi resmen logosunu..
    10. Gizemfrit, ZUCHEX’e hazır
    11. 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen..
    12. Cengiz Ünder'den transfer bombası!
    13. 11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı
    14. American Express İstanbul Challenger..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Aşureler Başkan Palancıoğlu’ndan
    17. Kapalı yöntem tümör ameliyatı ile..
    18. "Dijital Teknoloji Geliştiriciler"..
    19. Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı İHA..
    20. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!