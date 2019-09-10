Bulanık Milli Eğitim Müdürü Edip: “Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız"

2020 yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı için bir mesaj yayımlayan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "2019-2020 eğitim-öğretim yılına yaklaşık bin 450 öğretmen ve 24 bin 500 öğrenci ile başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bulanık İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Diğer yıllara nispeten bu yıl eğitime ve öğretime çok iyi bir durumda girdik. Tabii ki sıkıntılar vardır. Örneğin 130 tane öğretmen açığımız var,bu sıkıntıyı da eğitim fakültelerini alıpöğretmen açığımızı da kapatacağız" dedi.

Öğretmenlere seslenen Edip, "Değerli öğretmenlerim sizlere emanet ettiğimiz bu çocuklarımıza göz ve kalp olacaksınız. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunarak doğru adımlar atmalarını sağlamak, onları yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak adına gece gündüz fedakarca çalışacağınıza olan inancım sonsuzdur "ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Edip, " Öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmek adına sizlere düşen görev öğretmenlerimizi desteklemek ve önümüze çıkan engelleri aşmak için bizlerle sürekli işbirliği içinde olmanızdır" diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Edip, " Bilgi, beceri ve değer sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek adına heyecan ve şevkle çalışmaya hazırız. Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" dedi.

Ayrıca bu yıl öğrenci taşımacılığı yapan şirkete seslenen Edip, “Öğrencileri kesinlikle mağdur etmeyin” diye uyarıda bulundu.