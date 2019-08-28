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Bulanık Kaymakamı Uzan için veda yemeği verildi

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Çanakkale’nin Ezine Kaymakamlığına atanan Bulanık Kaymakamı Dr.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
Bulanık Kaymakamı Uzan için veda yemeği verildi

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Çanakkale’nin Ezine Kaymakamlığına atanan Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan’ın onuruna veda yemeği verildi.


Bulanık Kaymakamlığı tarafından bir lokantada verilen veda yemeğine çok sayıda davetli katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Uzan, severek hizmet ettiği Bulanık’tan kendisi için artık ayrılık vakti geldiğini belirtti. Uzan, “Bundan tam üç yıl önce ilçemize atanmış bulunmaktaydım. Elhamdülillah gerek kaymakamlık makamını, gerekse de kayyumluk döneminde ilçemizin kalkınması adına sizinle hareket etmeye çalıştım. Gelir gelmez kayyumluk dönemine girdim. Bu şehrin menfaati için, Bulanık’ın menfaati için hizmet ettim. Bulanık ilçesi gerçekten zor bir ilçedir. Seksen bin nüfuslu bir ilçedir. Ama biz ekip olarak güzelliklerle bugüne geldik. Hizmet için her kahveye giderek, vatandaşlarla biraya gelip dertlerini dinleyerek hizmet ettik. Çok güzel projelere hizmete sunduk.Belediyedeki arkadaşlarla kısa bir zaman içerisinde toplanıp güzel projeler yaptık ve güzel şeylere imza attık. Benim buraya gelirken tek derdim vardı, o da siz kıymetli Bulanıklara hizmet etmekti. Ben buraya gelirken istemeyerek geldim.Giderken üzülerek ayrılıyorum. Bir Bulanıklı hemşeri kazandınız. Bu konuda da bütün kurumlarımızla birlikte çalıştık. Hepinizden isteğim, hakkınızı helal edin. Çanakkale’ye gelirseniz sizi Ezine ilçesine de bekliyorum” dedi.


Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslanise, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Uzan’a teşekkür ederek, “Kaymakamımız, kaymakam sıfatıyla umut, belediyecilik anlamıyla da ders bıraktı, Onun için Bulanıklılaradına kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Cumhuriyet savcısı İrem Cantürk, Bulanık Adliye hakimleri Jale Yiyenöğlu, Neşe Akyıl, Bulanık MYO Müdür Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, Belde Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
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